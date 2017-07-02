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Esrarengiz Alman’dan bildiri atan düzenek!

Taksim’de bir otelde Gezi Parkı’na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı Enden Morius S. kurduğu akıl almaz düzenekle caddeye otomatik olarak siyasi içerikli bildiri yağdırdı

Esrarengiz Alman’dan bildiri atan düzenek!

Taksim’de bir otelde Gezi Parkı’na bakan bir oda tutan Alman vatandaşı Enden Morius S. kurduğu akıl almaz düzenekle caddeye otomatik olarak siyasi içerikli bildiri yağdırdı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:21
Esrarengiz Alman’dan bildiri atan düzenek!
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OLAY, Taksim gezi parkı’nın karşısında bulunan bir otelde meydana geldi. Otele gelen Alman vatandaşı Enden Morius S. (26), parka bakan bir oda tuttu. Morius S. gece saatlerinde otelden dışarı çıktı. Sabah olduğunda otel odasından caddeye doğru bildiri yağdığını gören otel görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bildirinin hangi odadan atıldığını tespit ederek odaya girince akıl almaz bir düzenekle karşılaştı. 

Odada, otelden ayrı internet ağı, kamera sistemi ve yazıcıdan oluşan düzenek bulan ekipler büyük şaşkınlık yaşadı. Polisler, düzeneğin uzaktan kumanda ile çalıştırıldığını tespit etti. Enden Morius S.’nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi. Odadaki kamera sistemi ile de bütün bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı
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