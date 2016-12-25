Esnafın KOSGEB bilmecesi sürüyor!

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, esnaf ve KOBİ’lere yönelik getirilen 50 bin TL sıfır faizli kredi için başvuru sürecinin iyi planlanmaması nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu ve kredi kontenjanının çok üstünde başvuru alındığını belirtti. Budak, “Her başvurana 50 bin TL sıfır faizli kredi olanağı veriliyor gibi bir algı oluşturuldu ve 300 bini aşkın başvuru yapıldı. Binlerce esnaf kredi alamayacağı halde saatlerce uzun kuyruklarda bekletildi. Süreç esnafı kuyruklara düşürmeyecek şekilde planlanmalıydı. Bu tablo, esnaf ve KOBİ’lerin içinde bulunduğu krizin kanıtı" dedi.
'KREDİ KİMLERE VERİLECEK?'
Kontenjanın artırılarak gerçekten iş ve üretim yapacaklara bu desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayan Budak, kredilerin yılbaşından önce verileceğinin açıklandığını belirterek, bu kadar kısa sürede nasıl inceleme yapılacağını da sordu. Budak, “Kredi değerlendirme ve tahsis öncelikleri nedir? Değerlendirme ölçütleri ve koşullar, başvuru öncesinde açıklanmış mıdır? Sicil sorunu nedeniyle kredi alamayan esnaf sayısı nedir? Kredilerin yılbaşından önce verileceği açıklandığına göre, 300 bini aşkın başvuru bu süreçte nasıl değerlendirilmiştir? Değerlendirmeler sonucu kredi alma olanağına kavuşan 15 bin esnaf ve KOBİ’nin illere dağılımı nedir?" dedi.
CHP'li Budak, KOSGEB'in faizsiz 50 bin TL kredisine başvuru sürecinin iyi yönetilmediğini, sanki tüm esnafa kredi verilecek gibi bir algı yaratıldığını söyledi
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