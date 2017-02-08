banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87876
ALTIN
148.617
DOLAR
3.7311
STERLIN
4.6574
EURO
3.9752
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay...
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!

Eski sevgili dehşeti

24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Eski sevgili dehşeti

24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
Eski sevgili dehşeti
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrıldı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Büşra Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Y., üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hakan Y. ise cinayette kullandığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


 

banner355
Anahtar Kelimeler:
MersinBıçaklanarakSevgili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün referandum planını açıkladı!
FETÖ'nün referandum planını açıkladı!
Terör örgütü PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya ait füze ateşleyicisi ele geçirildi
Denizin rengi kahverengi oldu
Denizin rengi kahverengi oldu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals