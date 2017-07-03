Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100528
ALTIN
140.520
DOLAR
3.5414
STERLIN
4.5856
EURO
4.0276
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ın eski Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Poyraz’ın oğlu eczacı Erdem Poyraz, iş yerinde pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı

Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Kahramanmaraş'ın eski Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Poyraz’ın oğlu eczacı Erdem Poyraz, iş yerinde pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:28
Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı
banner404

OLAY, sabah saatlerinde Şeyh Adil Mahallesi’ndeki Erdem Poyraz’ın işlettiği Güven Eczanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eczaneye gelen eski çalışan Mustafa K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Erdem Poyraz’a ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Erdem Poyraz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poyraz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis, Mustafa K.’yı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yerine yakın bir yerdeki çöp konteynerinde olayda kullanıldığı düşünülen pompalı tüfek bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşSilahlı SaldırıEski Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parktaki cinayetin nedeni ortaya çıktı
Parktaki cinayetin nedeni ortaya çıktı
Dünyada bir ilk! Kolombiya, üç erkeğin birbirleriyle 'evlenmesine' onay verdi
Dünyada bir ilk! Kolombiya, üç erkeğin birbirleriyle 'evlenmesine' onay verdi
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a duygulandıran mesaj
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a duygulandıran mesaj

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals