Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

OLAY, sabah saatlerinde Şeyh Adil Mahallesi’ndeki Erdem Poyraz’ın işlettiği Güven Eczanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eczaneye gelen eski çalışan Mustafa K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Erdem Poyraz’a ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Erdem Poyraz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poyraz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis, Mustafa K.’yı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yerine yakın bir yerdeki çöp konteynerinde olayda kullanıldığı düşünülen pompalı tüfek bulundu.
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