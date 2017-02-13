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Eski bakan gözyaşlarına boğuldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi, memleketi Giresun'un Görele İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski bakan gözyaşlarına boğuldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi, memleketi Giresun'un Görele İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:44
Eski bakan gözyaşlarına boğuldu
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AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzeninin oğlu olan Şehit Teğmen Furkan Yayla'nın cenaze namazı kılınırken Eski Faruk Nafız Özak gözyaşlarını tutamadı. Öğle saatlerinde Görele Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit teğmenin cenazesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzeninin oğlu olan Şehit Teğmen Furkan Yayla'nın cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi HASAN Karahan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ak Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Hasan Turan, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, eski bakanlardan Faruk Özak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, şehidin annesi Hülya, babası Etem, kardeşi Talha, yakınları ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Şehit ağabeyinin üniformasını giyen kardeşi Talha uzun süre annesi Hülya Yayla ile birlikte tabutun başında durdu, ayakta durmakta zorlanan babası Etem'e destek olmaya çalıştı.

KURTULUŞ GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit teğmen Furkan Yayla, Görele'nin kurtuluş günü olan 13 Şubat'ta İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çanakçı İlçesi'nin Akköy köyünde toprağa verildi.

Beker olan Şehit Teğmen Yayla'nın üç gün önce Suriye'ye gittiği ve 2015 yılında mezun olduğu öğrenildi.

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