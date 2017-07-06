Erkek değil, gerçek adalet

70’ten fazla kadın örgütü yayınladıkları açıklamayla bugün Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını açıkladı ve çağrı yaptı. Kadın örgütleri, otostopla dünyayı gezen ve “Barış Gelini” olarak bilinen Pippa Bacca, 2008 yılında Gebze’den geçerken tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Kadın örgütleri, Adalet Yürütüşü’ne Pippa Bacca’nın öldürüldüğü yerden katılacak.

Açıklamalarında “Biz kadınlar bu Adalet Yürüyüşüne kendi adalet talebimizle katılmayı önemsiyoruz çünkü: Pippa’nın öldürüldüğü zamandan bu yana, tıpkı öncesinde olduğu gibi, erkeklerin işlediği suçlar, bazen gerekçe gösterme gereği bile duymadan, çoğu zaman da manâsı kendinden menkul bir “genel ahlak” namına hafifletilirken binlerce kadın toprak oldu, lgbti+lar nefret suçlarına – hatta cinayetlerine – maruz kaldı, binlerce çocuk istismar edildi, zarar gördü. Nefretin ve kendinden farklı olanı linç etme halinin adı ‘hassasiyet’ oldu, kutsandı, alkışlandı” diyen kadın örgütleri şu ifadeleri kullandı:

Erkek şiddeti arttı

“Biz kadınlar erkek adalet değil gerçek adalet için birlikte yürümek istiyoruz. Son dönemde özellikle OHAL ile birlikte vahşileşen hukuksuzluk ve cezasızlık politikaları erkek şiddetini de katbekat arttırdı. Kadın vekillerin, siyasetçilerin ve belediye başkanlarının tutukluluğu, atanan kayyumların önce kadın çalışmalarını durdurmaları ve sığınakları kapatmaları, Kanun Hükmünde Kararnamelerle işinden edilen yüzbinlerce insanın yanı sıra kadınların dayanışma derneklerinin ve kadın odaklı habercilik yapan medya kurumlarının da kapatılması kadınların ve çocukların erkek şiddeti karşısındaki konumlarını kırılganlaştırıyor. Kadınların siyasi kazanımlarına el konuluyor, kadınlar siyasetten uzaklaştırılıyor. Hayatın her alanında, erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olana kadar: Eşitlik yoksa adalet de yok.”