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Erhan'a Bolu kancası

Aytemiz Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan sağ bek Erhan Kartal'a TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un talip olduğu öne sürüldü

Erhan'a Bolu kancası
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un, Aytemiz Alanyaspor'lu oyuncu Erhan Kartal'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Ligin ikinci yarısına daha sağlam bir kadro ile girerek şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Boluspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Alanyaspor yönetimine iyi bir teklifle geleceği öne sürüldü. Turuncu-Yeşilli takıma sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Erhan Kartal, geride kalan ligin ilk yarısında 2'si ilk 11'de olmak üzere 4 maçta forma giydi. Son olarak Galatasaray maçına oyunun ikinci yarısında dahil olan oyuncu, 20 dakika içerisinde gördüğü 2 sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. 
 
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Etiketler; #Aytemiz Alanyaspor #Bolu kancası #Erhan Kartal
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