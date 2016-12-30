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Erdoğan tabutunu taşıdı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar'ın Fatih Camisindeki cenaze törenine katıldı

Erdoğan tabutunu taşıdı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında vefat eden Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Niyazi Acar'ın Fatih Camisindeki cenaze törenine katıldı

30 Aralık 2016 Cuma 14:47
Erdoğan tabutunu taşıdı 
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CUMA ve cenaze namazı için Kısıklı'daki konutundan ayrılan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisine geldi.

Erdoğan, cuma namazının ardından, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle  vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye  Başkanı Atila Aydıner'in kayınpederi olan Acar'ın cenaze namazına katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti İstanbul İl Başkanı  Selim Temurci, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları  eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanNiyazi AcarBeyoğluİstanbulAK PartiBayrampaşaTayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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