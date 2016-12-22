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Erdoğan Antalya'ya atamaları yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'i atadı

Erdoğan Antalya'ya atamaları yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine, Yüksek'i atadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.

 
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Etiketler; #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğü #İsmail Yüksek #Yükseköğretim Kurulu Üyeliği
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