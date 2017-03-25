Engelli genç, kaldığı otelin 2. katından düştü

EDİNİLEN bilgilere göre, Ankara Haymana Kaplıcalarından faydalanmak içi gelen Havva ve Mehmet Yaşar çiftçi yanlarında zihinsel ve bedensel özürlü olan çocukları 35 yaşındaki Fatih Yaşar'ı da getirdi. Haymana'da bir otele yerleşen ailenin oğlu, açık olan otelin 2. katında ki penceresinden zemin betona düştü.

Olay yerine gelen ambulans ile Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Yaşar, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

