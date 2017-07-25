En iyi tatil anıları Lonicera’da birikir

ANTALYA’YA 110, Alanya merkeze 20 ve Gazipaşa Havalimanı’na 60 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, denize sıfır konumu ve sığ denizli plajıyla tatilden beklenen tüm hizmetleri konuklarına sunuyor. Yerli ve yabancı çok sayıda tatilciyi konuk eden tesis, aynı zamanda şehrin yoğunluğu ve iş stresinden bunalan Alanyalıların da haftasonu kaçamağına evsahipliği yapıyor. Herşey dahil sistemle hizmet veren işletme, sahip olduğu sosyal donatılarla her kese hitap ediyor. Özellikle çocuklu aileler için bir birinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği tesiste bir de çocuk kulübü bulunuyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, oyun salonları, sosyal aktivitelerle dolu dolu bir tatil geçirdiklerini belirten Lonicera konukları, kendilerine unutamayacakları bir tatil deneyimi yaşan otel yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ettiler. Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirten tatilciler, kaliteli bir tatil geçirmek isteyen ve özellikle hijyene önem verenlere Lonicera’da gönül rahatlığıyla tatil önerisinde bulunabileceklerini de söylediler.