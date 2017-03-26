En çok satılık otel Alanya'da

Erkan UYSAL

GEÇEN yıl Antalya genelinde 410 otel satılığa çıkarılırken, 2016 Şubat ayında bu otellerin 111'inin Alanya'da olduğu açıklanmıştı. 305'i Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli olmak üzere toplam 650 civarında otelin bulunduğu Alanya'da bu sezon öncesinde ise 73 otel satılığa çıkarıldı. Türkiye'nin önde gelen satış sitelerinden sahibinden.com'da Alanya'dan 73 turistik tesis 'Satılık' olarak yer aldı. Alanya'da en çok 4 yıldızlı otel satılığa çıkarıldı. 4 yıldızlı 26 otelin satılık olarak ilanının verildiği Alanya'da, birer adet 1 ve 2 yıldızlı, 11 adet 3 yıldızlı, 21 adet 5 yıldızlı otel satışa çıkarıldı. 1 tesettür oteli için de satılık ilanı verilen Alanya'da, 2 butik otel ile 10 da apart otel yeni sahiplerini bekliyor. Satılık oteller arasında Alanya'yı sırayla 70 otelle Bodrum, 51 otelle Marmaris, 49 otelle Kemer, 40 otelle Manavgat, 24 otelle Side, 17 otelle Lara, 5 otelle Belek izlediler.

'SEZONUN ETKİSİ OLABİLİR'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya'da daha önce de satılık olan oteller olduğuna dikkat çekti. Sili "Bu satılık listesi bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Sonuçta bu bir ticaret. İnsanlar elindeki değeri, bir şekilde nakite çevirmeye karar vermiş olabilir ama bunun sezonla ya da başka bir şeyle alakası vardır ya da yoktur diye fikir beyan edemem. Böyle bir durum varsa da herkesin kendi tercihi. Bu, bugüne özel bir durum değil. Eskimiş olan mallar satılıp yeni mallar tekrar devreye alınır gibi bir durum söz konusu. Bu bir ticarettir. Muhtemelen sezonun kötüye gitmesinin de etkisi olabilir ama bilmiyorum. Satanların gerekçeleri nedir, konuşmak lazım. Uzun süredir bu işi yapanlar, tesislerinin artık eskidiğini düşünenler, bu işe devam etmek istemeyenler bir şekilde bunları nakde çevirip farklı bir iş koluna yatırım yapabilirler. Daha farklı bir tesis alma noktasında bunu sermaye olarak kullanabilirler. Bunların hepsi mümkün" dedi.