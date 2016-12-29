Emniyette tayin ve atamalar gerçekleştirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Emniyet Teşkilatı Personelinin, 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personellerin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel Atama döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Buna göre; 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine (168) personelin, 2'nci hizmet bölgesinden l'inci hizmet bölgesine (133) personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine (398) personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri, (894) personelin rütbe terfi işlemleri, (37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi" ifadeleri yer aldı.
ALANYA'DA GÖREV YAPAN AMİRLER MÜDÜR OLDU
Alanya'da Personel Büro Amirliği görevini yürütürken personel motivasyonu yüksek tutmak için sık sık geziler düzenlenleyen ve son yıllarda Şırnak ve Cizre'de terörö örgütü PKK'ya yönelik düznelenen operasyonlarda başarıyla çalışmaların içerisinde bulunan Emniyet Müdürü İdris Kan Muğla'ya, Alanya eski Yabancılar Büro Amiriyle Ankra Polis okulunan atanan Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Hasan Güner'de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine tayin oldu. Antalya'ya ataması yapılan müdürlerin kritik görevlere getirilmesi beklenirken önümüzdeki günlerde Alanya'da da bazı değişimlerin olması söz konusu.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında 1493 personelin atama ve yer değiştirime işlemleri tamamlandı. Atamalarda Alanya'nın yakından tanıdığı isimlerde yer aldı
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