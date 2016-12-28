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Emniyette atama depremi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Emniyet Teşkilatı Personelinin, 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde, 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personellerin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyette atama depremi
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AÇIKLAMADA Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel Atama döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre; 1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (168) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine (133) personelin, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine (398) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri, (894) personelin rütbe terfi işlemleri, (37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi” ifadeleri yer aldı

 
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Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #atama depremi #Emniyette atama
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