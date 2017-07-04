Elektronik kelepçeli kişi dehşet saçtı

ADANA'DA kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Eyüpcan Kayadan göğsünden vurularak yaralandı.Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi 19040 Sokak'ta meydana geldi.İddiaya göre, kız alıp-verme meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulanan iki grup arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A., kalabalığa 5 el av tüfeğiyle ateş açtı.Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Eyüpcan Kayadan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayadan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Mustafa A.'yı evinde gözaltında alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.