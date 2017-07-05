Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100970
ALTIN
140.988
DOLAR
3.5863
STERLIN
4.6221
EURO
4.0677
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her gün bir elma zayıflatıyor
Her gün bir elma zayıflatıyor
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı,...
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan değil!
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan...

Elektrik tüketimi yüzde 3,7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaate ulaştı

Elektrik tüketimi yüzde 3,7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaate ulaştı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:48
Elektrik tüketimi yüzde 3,7 arttı
banner404

TÜRKİYE'NİN yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 arttı.Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye bu yılın ilk 6 ayında 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaat elektrik tüketti. Yılın ilk 6 ayı içinde en yüksek elektrik tüketimi, 25 milyar 102 milyon 545 bin kilovatsaatle ocak ayında gerçekleşti. Türkiye'nin en düşük elektrik tüketimi yaptığı ay ise 21 milyar 953 milyon 360 bin kilovatsaatle nisan olarak belirlendi.Yılın ilk yarısındaki toplam tüketim geçen yıla göre yüzde 3,7 artarak 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaat oldu.

EN DÜŞÜK TÜKETİM BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE

Bu yılın ilk yarısında, günlük bazda en düşük elektrik tüketimi Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 25 Haziran'da 554 milyon 358 bin kilovatsaatle gerçekleşti.Yılın ilk 6 ayında, günlük bazdaki en yüksek tüketim ise 886 milyon 830 bin kilovatsaatle 30 Haziran'da görüldü.

GEÇEN YILKİ TÜKETİM

Türkiye, geçen yılın ilk yarısında ise toplamda 133 milyar 292 milyon 911 bin kilovatsaat elektrik tüketmişti.Bu dönemde de aylık bazda en yüksek tüketim 23 milyar 725 milyon 726 bin kilovatsaatle ocakta, en düşük tüketim de 21 milyar 301 milyon 824 bin kilovatsaatle nisanda gerçekleşmişti.Türkiye'nin geçen yılki toplam elektrik tüketimiyse 277,2 milyar kilovatsaat olmuştu. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Elektrik İletimTEİAŞElektrik Tüketimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı
Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals