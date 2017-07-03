Elektrik kesintileri devam ediyor… Elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA yaz aylarında da elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki pek çok ilçede 3 ve 4 Haziran’da elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Sarıyer, Başakşehir, Küçükçekmece, Kağıthane…

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., 75. YIL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6918-12612)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., VALİDE SULTAN Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6926-4117)

- MENDERES Mh., 313. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6939-18023)

- YENİ Mh., KARAKÜTÜK Cd., GAZİNO Sk., HAYDAR DOĞU Sk., YAZ ÇIKMAZI Sk., YENİ SELİMİYE Sk., ASALET Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6915-4115)

- KANARYA Mh., SIĞIRCIK KUŞU Sk., MARTI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6930-11605)

- BÜLBÜL Mh., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., ÇALGICI Sk., DUVARCI ADEM Sk., KILBURNU Sk., MADIRGA Sk., MISIR BUĞDAYI Sk., ŞEHİT İLYAS Sk., TAVŞAN Sk., UYGUR Sk., YENİ KAFA Sk., KOCATEPE Mh., AŞIKLAR Sk., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., ÇAYLAK Sk., CAMBAZOĞLU Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., DUVARCI ADEM Sk., FERİDİYE Cd., IRMAK Cd., KILBURNU Sk., KÜÇÜK MUMHANE Sk., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., TAVŞAN Sk., YENİ KAFA Sk., YENİŞEHİR Mh., IRMAK Cd., KASAP HURŞİT Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında ESKİŞEHİR Mh., KASAP HURŞİT Sk., İNÖNÜ Mh., ÇARIK Sk., DOLAPDERE Cd., KÖSTEBEK Sk., KUZUKULAĞI Sk., NİZAMİYE Sk., SAZLIDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6947-3225)

- ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., AKTAŞ Sk., ALDAMGA Sk., AZAK Sk., BAYSUNGUR Sk., DEĞİRMEN Sk., FENERCİ KADRİ Sk., FEYLOSOF Sk., KAZASKADIN Sk., KURTULUŞ Cd., KURTULUŞ MASLAĞI Sk., MEKKARECİ Sk., PERVAZ Sk., SAKSAĞAN Sk., SARRAF MÜMİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6948-3656)

- ESKİŞEHİR Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6949-3098)

- ÇAĞLAYAN Mh., BAHTİYAR Sk., BAŞARAN Sk., BURÇ Sk., CİHANŞAH Sk., ÇAYIRBAŞI Sk., DEVA Sk., GÖKÇE Sk., KANARYA Sk., KIYMET Sk., LİMON Sk., ONURCAN Sk., ÖZNUR Sk., PAMUK Sk., SİNANPAŞA Cd., VATAN Cd., YAYLA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6950-9077)

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 16:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6959-31553)

- TOZKOPARAN Mh., GÜLİZAR Sk., HALDUN TANER Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6951-810)

- FATİH Mh., VELİOĞLU Cd., CAMİ Cd., GAZEL Sk., GAZİLER Sk., GELİNCİK Sk., GEZGİN Sk., GÜLEN Sk., GÜVERCİN Sk., GONCA Sk., HARMAN Sk., HUZUR Sk., HİSAR Sk., HANIMELİ Sk., HANÇER Sk., HÜNKAR Sk., HİLAL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 23:50-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6982-31828)

- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., GONCA Sk., RUMELİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6953-9335)

- MİTHATPAŞA Mh., GÖKŞİN Sk., ABDULHAMİT HAN Cd., GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6971-9055,9295,9064,9560,9058,9061,9395,9584,9600,9218,9062,9672,9676,9057,9060)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., RAUF ORBAY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6980-1260)

- CANKURTARAN Mh., KABASAKAL Cd., DALBASTI Sk., UTANGAÇ Sk., SEYİT HASAN Sk., KUTLUGÜN Sk., ADLİYE Sk., AKBIYIK Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır