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Eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti

Foça'daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 436 subay adayı ant içti. Yemin töreninde Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğretmen ve kursiyerlerinin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu

Eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti

Foça'daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 436 subay adayı ant içti. Yemin töreninde Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğretmen ve kursiyerlerinin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:23
Eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti
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İZMİR'DE dört haftalık intibak eğitimini tamamlayan 4'ü  kadın, 436 subay adayı için yemin töreni düzenlendi.Foça ilçesindeki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi  Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın  ardından, 398'i jandarma, 38'i sahil güvenlik subay adayı öğrenci, ant içti. Yemin eden subay adaylarından Bilgehan Ceylan, törende yaptığı  konuşmada, 436 arkadaşıyla subay olmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını  belirterek, "Dört hafta önce kapısında girdiğimiz bu kutsal ocakta,  komutanlarımızın gece gündüz büyük azim ve gayretleriyle birlik ve beraberlik  duygusunu öğrenip, adeta çelikten bir yumruk olan jandarma ve sahil güvenlik  personeli olarak halka hizmeti, mesleğimizin gereklerini ve önemini kavradık."  dedi. Kendilerine emanet edilen Vatan ve milletin namusları ve şerefleri  gibi koruyacaklarını bildiren Ceylan, "Bizler Çanakkale, Sakarya ve Kocatepe'ye  gidenleri izindeyiz. Artık görev sırası bizde sakın üzülmeyin. Bizler Anadolu'nun  evlatları olarak sadece sizin değil, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış  bu vatanın evladıyız. Bunda sonra sadece toprak parçası değil, kimliğimiz,  kişiliğimiz ve ruhumuz olacaktır." ifadesini kullandı. Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih  Okyar da konuşmasında, yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atan subay adaylarının  gerektiğinde canlarını vatan, millet ve cumhuriyet için seve seve feda  edeceklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:"Sonsuza kadar vatan dediğimiz bu topraklar, güncel ve bölgesel  gelişmelerle birlikte bugün dahil kan ve gözyaşıyla yoğrulmakta olan çok zorlu  ancak önemli bir coğrafyanın merkezinde yer almaktadır. Yüce ulusumuzun bu  coğrafyada huzur içinde yaşaması, emniyet ve asayişinin sağlanması için modern,  etkin ve caydırıcı kolluk kuvvetlerine sahip olması zorunludur. Bu da ancak çok  iyi eğitilmiş insan gücüyle mümkündür." Okyar, öz güvenini ve savaşçı ruhu kazanmış en iyi personelin  yetişmesi için sürekli çalıştıklarını vurgulayarak, "Dünya jandarmaları arasında  en kapsamlı ve en modern eğitim tesislerine sahip Jandarma Komando Okulu ve  Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak, bizlere emanet edilen geleceğin jandarmalarını  en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Bugün yemin eden adayların gelecekte ülkesine,  vatan, millet ve insan sevgisiyle dopdolu hizmet edecekleri subay olacaklarına  inanıyoruz." diye konuştu.

Aileleri "gururla" izledi

Konuşmaların ardından Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi  Komutanlığı öğretmen ve kursiyerleri yakın dövüş teknikleri, perde kule inişi  gösterileri yaptı. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı. Gösterilerinin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi  yaptı. Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla bir araya  gelerek özlem giderdi.

Kadın subaylar: "Onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz"

Yemin eden kadın subay adaylarından Öznur Aşıcı, 436 subay adayı  arasında yer alan 4 kadından biri olduğunu vurgulayarak, "Şu anda onurluyuz,  gururluyuz. Bir aylık eğitimi tamamladık, 7 haftalık bir eğitimimiz daha var.  Mutluyuz, ailelerimiz de bugün bu mutluluğumuza eşlik ediyor. 4 bayanız ama hiç  zorluk çekmedik. Tüm zorluklara da sabrederek, emek vererek katlandık. Herhangi  bir konuda hiçbir erkekten geri kalmayarak eğitimimizi tamamladık." dedi. Subay adayı Tuğçe Öğülener de ailesine bu gururu yaşattığı için mutlu  olduğunu belirterek, "Eğitimlerde bizi zorlayan bir şey olmadı. Erkeklerle eşit  davranıldı, aynı eğitimi gördük. Vatan millet ve deniz sevdası için buradayız.  Subay adaylarıyız. Havada karada ve denizde vatani borcumuzu ödeyeceğiz." idiye  konuştu. Törenden sonra ailesiyle hasret gideren Recep Çelik de 4 haftalık  eğitimde en çok 6 aylık yeğeni Eylül'ü özlediğini ifade etti.  Bu arada, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na  gelen subay adayı yakınları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı zırhlı  araçlarla, silah ve tesisatların yer aldığı sergi açıldı. Vatandaşlar, zırhlı araçlar Kobra ve Kirpi ile milli keskin nişancı  tüfeği Bora-12'ye yoğun ilgi gösterdi.

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