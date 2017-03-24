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Eğitim uçağı inişte kırım geçirdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yalnız uçuş yapan pilot adayının kullandığı uçak, iniş sırasında kırım geçirdi. Pilot yara almadan kurtulurken, müdahale için giden itfaiye aracı takla attı, 2 kişi yaralandı

Eğitim uçağı inişte kırım geçirdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yalnız uçuş yapan pilot adayının kullandığı uçak, iniş sırasında kırım geçirdi. Pilot yara almadan kurtulurken, müdahale için giden itfaiye aracı takla attı, 2 kişi yaralandı

24 Mart 2017 Cuma 14:01
Eğitim uçağı inişte kırım geçirdi
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OLAY saat 10.30'da meydana geldi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Uzaytem)'ne ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçakla, yalnız eğitim uçuşunu tamamlayan pilot adayı, iniş sırasında kaza geçirdi. Uçağa müdahale etmek için havalimanı itfaiyesine ait söndürme aracı, pistte ilerlerken, takla attı. Pilot adayı kazayı yara almadan atlattı. Kazaya müdahale için giderken takla atan itfaiye aracında görevli 2 ARFF memuru yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

KADIN PİLOT ADAYI VE 2 ARFF MEMURU HAFİF YARALI 

Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Yalnız uçuş yapan pilot adayı Ecenaz Kalyoncu ikinci denemede inerken uçağın pervanesini piste sürttü, ardından uçak takla attı.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Kalyoncu, hastaneye götürüldü. Kırım sonrasında yangın ihtimaline karşı uçağa köpük sıkmak üzere giden itfaiye aracının takla atması sonucu da  ARFF memuru Ömer Pat ve Mustafa Arıcı da yaralandı. Pat ve Arıcı da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunçarşambaSağlıkEğitimOndokuz Mayıs Üniversitesi
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