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Ege Denizi'ndeki deprem incelendi! İşte sonuç...

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bodrum açıklarında meydana gelen depremle ilgili inceleme yaptı. Bodrum'daki hasarın düşük olmasının nedeni ilçenin kaya zemin üzerinde kurulu olması olarak açıklandı

Ege Denizi'ndeki deprem incelendi! İşte sonuç...

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bodrum açıklarında meydana gelen depremle ilgili inceleme yaptı. Bodrum'daki hasarın düşük olmasının nedeni ilçenin kaya zemin üzerinde kurulu olması olarak açıklandı

25 Temmuz 2017 Salı 14:30
Ege Denizi'ndeki deprem incelendi! İşte sonuç...
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SAKARYA Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve  Araştırma Merkezi (AYM), 21 Temmuz’da Bodrum açıklarında meydana gelen depremi inceledi.Merkezden yapılan açıklamada, bu bölgede geçmişte yıkıcı depremlerin  olduğu, dolayısıyla yaşanan depremin sürpriz olmadığı belirtildi.Açıklamada, depremin büyüklüğüne rağmen maddi hasarın göreceli düşük  olmasında, Bodrum ilçesinin kaya zemin üzerinde kurulu olmasının büyük rolü  olduğu değerlendirildiği ifade edildi.Depremlerin, Türkiye’nin Ege Denizi sahillerindeki körfez ve koyların  denize doğru uzanan faylardaki hareketler sonucu oluştuğu aktarılan açıklamada,  şunlar kaydedildi:"Bu bağlamda yakın geçmişteki, 3 Ağustos 2004'te 5.0 şiddetinde, 4  Ağustos 2004'te 5.4 ve 5.2 şiddetinde iki deprem, 20 Aralık 2004 5.3 şiddetinde  ve 10 Ocak 2005 5.4 şiddetindeki depremleri hatırlatılabilir. Bunun yanı sıra  gökova Körfezi civarında gerek tarihsel gerekse aletsel dönemde denizde olsun  karada olsun birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Arkeolojik kalıntılarda ve  tarihi kayıtlarda yıkıcı depremlerin izleri sıkça görülebilir. Tarihsel dönemde  meydana gelen depremler arasında 1493 İstanköy Adası-Bodrum, 1 Aralık 1869 Gökova  Körfezi ve 20 Eylül 1899 Büyük Menderes Vadisi 6.9 şiddetindeki depremleri ve  aletsel dönemde 23 Nisan 1933 Gökova Körfezi 6.5 şiddetindeki, 23 Mayıs ve 13  Aralık 1941 Muğla sırasıyla 6.2 ve 6.0 şiddetinde, 23 Mayıs 1961 Marmaris-Rodos  6.5 şiddetinde, 9 Temmuz 1956 Amorgos 7.5 şiddetinde depremleri örnek olarak  sıralanabilir.  Dolayısıyla birkaç gün önce oluşan 6.5 büyüklüğündeki yıkıcı  deprem bir sürpriz değildir ve bölgede yaşamın olağan akışı içinde  değerlendirilmesi gereken bir doğal olaydır.”Deprem sonrası oluşan tsunamilerin maddi hasara yol açtığı belirtilen  açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:"Deprem sonrasında gelişen tsunami küçük ölçekli olmasına rağmen  tekneleri karaya sürüklemiş ve karayı onlarca metre işgal ederek araçları  sürüklemiş ve maddi hasara yol açmıştır. Bodrum civarında geçmişte de tsunami  dalgaları gözlenmiştir. Girit Depremi tsunamisinin İzmir ile Gökova Körfezi  arasında Ege Denizi kıyılarını da vurduğu ifade edilmektedir. 9 Temmuz 1956'daki  Amorgos Depremi tsunamisi Bodrum’a 1 metre yükseklikle vurmuştur. 2017 Gökova  Körfezi Depremi sismik dalgalarının merkezimizce yapılan modellemesinden fay  üzerinde 10 kilometre derinliğinde 3.5 metreyi aşan kaymalar hesaplanmıştır."

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