Efes ve Lisa, kaçakçıların korkulu rüyası oldu

VAN Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2017 günü Edremit ilçesinde İstihbarat ve Narkotik Şube müdürlüklerinin planlı bir operasyon yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan bir araca Efes ve Lisa isimli narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada zulalı vaziyette 80 paket halinde toplam 41 kilo 778 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan M.G., E.G. ve Ş.G. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır” denildi.