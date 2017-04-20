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Ebeler Haftası kutlanıyor

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, yılın ilk üç ayında kentteki kamu hastanelerinde görevli ebeler tarafından 3 bin 621 bebeği dünyaya getirildiğini söyledi

Ebeler Haftası kutlanıyor

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, yılın ilk üç ayında kentteki kamu hastanelerinde görevli ebeler tarafından 3 bin 621 bebeği dünyaya getirildiğini söyledi

20 Nisan 2017 Perşembe 22:38
Ebeler Haftası kutlanıyor
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PROF. Dr. Yılmaz, 21- 28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerle oluştuğunu söyledi. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, ebelerin köy, kasaba ve kentte kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanı gibi görev yaptığını söyledi. Ebelerin doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında yer alarak onları eğittiğini, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağladığına değinen Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Ülkemizde anne ve bebek ölüm oranlarında düşüş gözlenmiştir. Bilgi ve beceri yönünden, tıp alanındaki gelişmeleri takip eden ebelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli görevler üstlenmektedir" dedi. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık tesislerinde toplam 784 ebenin görev yaptığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Birliğimize bağlı sağlık tesislerimizde, ebelerimiz tarafından 2016 yılında 14 bin 539 bebek dünyaya getirilmiştir. 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde ise toplam 3 bin 621 bebek dünyaya getirilmiştir. Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu çok kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kamu Hastaneleri BirliğiNecat Yılmaz
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