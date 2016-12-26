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'Düşmanları sevindirmedik'

Rixos Otelleri'nin Antalya'da düzenlenen erken yılbaşı kutlamasında konuklara seslenen Fettah Tamince "Tüm dünya bu sene Antalya'da kaç otel batacak diye bekliyordu. Ancak biz bu mutluluğu kimseye yaşatmadık" dedi

'Düşmanları sevindirmedik'
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RİXOS Otelleri, sektör açısından oldukça zor geçen 2016 yılını kapattı. Rixos Downtown Antalya'da turizm sektöründe birlikte çalıştığı iş ortakları, tur operatörleri ve grup çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 350 davetliyle erken yılbaşı kutlaması düzenlendi. Kutlamada, sektörün son iki yılını değerlendiren Tamince, "Son 2 yılda yaşamadığımız, görmediğimiz bir şey kalmadı" derken, sürekli yurtdışına çıkarak Türkiye turizmi için çalıştıklarını anlattı.
'KAÇ OTEL BATACAK DİYE BEKLİYORLARDI'
Yurtdışındaki Türkiye algısını da değerlendiren Tamince, şunları söyledi: "2015 ve 2016 yılında sektör olarak olmayacak şeylere tanıklık ettik. Bu partiyi erken yapmamızın sebebi de bu kara yıldan bir an önce kurtulmak. Dünyanın gözü Antalya'nın üzerinde. 2-3 otelci arkadaşımız tesislerini kışın kapattı, bu daha önceki yıllarda da uygulanan bir yöntem. Ancak birçok ülkede 'Antalya batıyor' diye haberler yapıldı. Bütün dünya 'Antalya'da kaç otelci batacak' diye bekliyordu. Ancak biz sektör olarak bu mutluluğu kimseye yaşatmadık. Bizim başımıza gelenler başka sektörlerin başına gelseydi ayakta duramazlardı" diye konuştu.
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Etiketler; #Rixos Otelleri #Rixos Otellerinin
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