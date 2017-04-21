Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı 

DİM Medya’nın da medya sponsorluğunu üstelendiği organizasyonun açılış konuşmasını 'Danimarka'da Otizm' adlı sunumuyla Danimarka Ulusal Otizm Derneği Başkanı Heidi Thamestrup gerçekleştirdi. Otizmli bireylerin temel ihtiyaçlarının iletişim olduğunu söyleyen Thamestrup, onları anlayacak ve sorunlara çözüm üretecek insanlara ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Otizmli bireylerin kendi başlarına insan ilişkileri kuramadıklarına değinen Thamestrup, tüm insanların olduğu gibi otizmli insanların da ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Otizmin genetik bir hastalık olduğunu anlatan Thamestrup, “Otizm bulaşıcı değildir. Suçiçeği gibi değildir. Otizm ilaçla tedavi edilmez. Ancak otizme bağlı gelişen psikolojik hastalıkların tedavisinde ilaç kullanılabilinir. Otizmli bireylerin temel sorunu hiç bir şey hakkında hiçbir şey bilmemeleridir. Bu durum onları tedirgin eder. Parçaları birleştiirp bütüne varamazlar. Onlardan istediğiniz her şeyi onlara tüm ayrıntılarıyla açıklamanız gerekir. Neden ve niçin yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiğini en ince ayrıntılarına kadar anlatmalısınız. Bazı otizmli çocuklar hayvanlarla iyi iletişim kurabiliyorken bazıları ise hayvanlardan çok korkarlar. Onlardan isteklerinizi en aza indirgeyerek hırçınlıklarının azalmasını sağlayabilirsiniz ve onlara kesinlikle bağırmayın” dedi.