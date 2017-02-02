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Dünya o Türk'ü konuşuyor! Sattığı araba...

Trump’un klasik Mercedes'i Almanya’da bir Türk'e emanet!

Dünya o Türk'ü konuşuyor! Sattığı araba...

Trump’un klasik Mercedes'i Almanya’da bir Türk'e emanet!

02 Şubat 2017 Perşembe 17:09
Dünya o Türk'ü konuşuyor! Sattığı araba...
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4 yıl önce Donald Trump'tan aldığı klasik otomobili restore eden Türk, Alman basınının da gündemine geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesin kullandığı 1987 model 560SL, 231 PS gücünde spor Mercedes'i Almanya'nın Karlsruhe kentinde klasik araba restorasyonu yapan ‘Dream Cars'ın sahibi İskenderun'lu Abdülkadir Fırat Baz (63) ve şirketin menajeri, satış uzmanı oğlu Barış Baz (41) restore ediyor. Almanya son bir haftadır ABD Başkanı Trump ailesin kullandığı bordo renginde spor Mercedes'in Almanya'ya nasıl geldiğini konuşuyor. Karlsruhe kentin Waghaeusel kasabasında klasik araba restorasyonu ve araba tamiri yapan baba-oğul Donald Trump'un arabasını 4 yıl önce New York'ta 40 bin Euro'ya satın aldığını ve bugüne kadar 20 bin Euro masraf ederek restore ettiklerini söyledi.

Avrupa piyasasında değeri 80 bin Euro'ya varan spor Mercedes'in fiyatının Trump'ın başkan seçilmesi ile yükseldiği belirtiliyor. Baz ailesi alıcıların giderek çoğaldığını; dünyanın dört bir yanından arabaya sahip olmak isteyenlerin sayısının da giderek arttığını söyledi.
49 yıldır araba tamirciliği yapan Abdülkadir Fırat Baz 1983-2009 yılları arasında uluslararası nakliyat, 2009 yılından itibaren Almanya içi bölgesel nakliyat ve 2005 yılından buyana klasik araba restorasyon işiyle uğraşıyor.
Galeride 30 civarında klasik arabası bulunan Baz, ABD Başkanı Donald Trump'un Mercedesi'ne sahip olmasıyla Almanya'da daha da ünlendi. Alman basını son bir haftadır Türk restoratörden bahsediyor. Restoratör ve klasik araba tutkunu Abdülkadir Fırat Baz, ağırlıklı olarak Ivana Trump tarafından kullanılan Mercedes'in çok az yol katettiğini; motorun sadece 18 bin km'de olduğunu söyledi. Şirketin sahibi Baz 'Zannederim Trump ailesi bu spor Mercedes'le sadece yemeğe veya golf oynamaya gidiyordu. Motoru yeni sayılır' dedi. Abdülkadir Fırat Baz restorasyon çalışmaları bitince Mercedes'in açık artırma veya internet üzerinden satışa çıkarılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpOtomobilTürkAlmanyaMercedes
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