Dünya liderlerinin eşlerine flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine gönderdiği mektupta, "Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada,

Mektubunda

Uluslararası toplumun gelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte

"Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan mektubunda şunları kaydetti:

"Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.

Türkiye olarak, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde

Emine Erdoğan, mektubunun sonunda, "Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Emine Erdoğan 'ın dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdiği bildirildi.Mektubunda Suriye 'deki gelişmeleri anımsatan Erdoğan, "Suriye'de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu ülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda, çocuklar, kadınlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor." ifadelerini kullandı.Uluslararası toplumun gelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna ’da, Ruanda’da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye’de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum.""Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan mektubunda şunları kaydetti:"Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.Türkiye olarak, savaştan ve çatışmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde Halep 'te yaşanan drama da kayıtsız kalmadık. Ülkemizin arabuluculuğunda açılan insanlık koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sınırlarımıza gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarımızı açtık. Halen himayemizde bulunan tüm mağdurlar gibi Halepli çocuklar, kadınlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktır."Emine Erdoğan, mektubunun sonunda, "Sizlerin, bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmek için katkı vereceğinize tüm kalbimle inanıyorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanın inşasına giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, şahsım ve ülkem adına, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."