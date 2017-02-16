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Dolandırıcılara dikkat

Kriz fırsatçılarının çek karşılığında müteahhitler ve ev sahiplerini dolandırmaya çalıştığı bildirildi

Dolandırıcılara dikkat

Kriz fırsatçılarının çek karşılığında müteahhitler ve ev sahiplerini dolandırmaya çalıştığı bildirildi

16 Şubat 2017 Perşembe 23:32
Dolandırıcılara dikkat
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BAZI şahısların müteahhitler ve ev sahiplerinden çek karşılığı daire almaya çalıştıkları, sahte veya karşılıksız olduğu düşünülen çekleri verince de dairenin tapusunu üzerlerine istedikleri iddia edildi. Yaklaşık 15 gündür Alanya'da bu kişilerin faaliyetlerinin hızlandığı iddialarını sorduğumuz Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker "Alanya piyasasında 6 ay önce de bu kişiler vardı. Örneğin, 300 bin TL değerinde bir eviniz varsa, size 30 bin TL verip, kalanını çekle ödemek ve tapuyu hemen almak istiyorlar. Müteahhitler bu kişilere itibar etmez ama vatandaşımızı uyarmakta fayda var" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
DikkatKrizKriz Fırsatçıları
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