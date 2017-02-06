Doğum azalıyor ölüm artıyor

İLÇE Nüfus Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 2017 yılının 1 aylık döneminde Gazipaşa’da 46 doğum gerçekleşirken, 35 kişi de hayatını kaybetti. 2016 yılının aynı döneminde ise gerçekleşen 56 doğuma karşılık 10 kişi de vefat etmişti. Her iki yıl karşılaştırıldığında bu yılın ilk 1 ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğumda azalış, ölümlerde ise artış olduğu gözlendi. Gazipaşa'nın medeni durumuna bakıldığında ise, 2017 yılının ilk 1 ayında 15 çift evlenirken, 3 çift evliliklerine nokta koydu. 2016 yılının Ocak ayında ise Gazipaşa'da 29 çiftin nikahı kıyılırken, 2 çift de boşanmıştı. Buna göre Gazipaşa'da evlenen çift sayısında azalma görülürken, boşananların sayısı ise geçen yıla göre 1 kişi arttı. Gazipaşa Nüfus Müdürü Gülay Erkün "2016 yılının Ocak ayına göre, ölüm ve boşanma olaylarında 2017 yılının aynı döneminde az da olsa artış görüldü" dedi.