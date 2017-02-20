Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
89212
ALTIN
143.749
DOLAR
3.6174
STERLIN
4.5155
EURO
3.8430
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

Doğukan Manço'nun aracına çarptı ama tanımadı!

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'nun kullandığı aracın arkasında takılı römorka bir araç çarptı. Çarpma sonrası Manço ve ona çarpan sürücü kaza tutanağı tuttu. Yaklaşık yarım saat süren işlem süresince çarptığı kişinin Doğukan Manço olduğunu fark edemeyen sürücü , asın mensuplarının kendisine söylemesi üzerine şaşkınlık yaşayarak, "Tanıyamadım. Şimdi fark ettim" dedi

Doğukan Manço'nun aracına çarptı ama tanımadı!

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'nun kullandığı aracın arkasında takılı römorka bir araç çarptı. Çarpma sonrası Manço ve ona çarpan sürücü kaza tutanağı tuttu. Yaklaşık yarım saat süren işlem süresince çarptığı kişinin Doğukan Manço olduğunu fark edemeyen sürücü , asın mensuplarının kendisine söylemesi üzerine şaşkınlık yaşayarak, "Tanıyamadım. Şimdi fark ettim" dedi

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:29
Doğukan Manço'nun aracına çarptı ama tanımadı!
banner404

BARIŞ Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Halkalı Atatürk Caddesi'nde kullandığı minibüsle seyir halinde giderken, bir araç minibüsün arkasında bulunan römorka çarptı. Çarpma sonrası sinirle araçtan inen Manço, bir süre römorkta hasar olup olmadığına baktı. Manço'ya çarpan araç sürücüsü de otomobilden inerek, hasara baktı.

DOĞUKAN MANÇO SİNİRLENDİ

Doğukan Manço'nun aracında ve römorkta bir hasar oluşmazken, diğer araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Manço ve diğer sürücü, araçlarının fotoğrafını çektikten sonra tutanak tutmak için uzun süre kaza tutanağı aradı. Başka bir sürücünün kaza tutanağı vermesinin ardından Doğukan Manço ve ona çarpan  aracın sürücüsü tutanak tuttu. Bu sırada Doğukan Manço'nun oldukça sinirli olduğu gözlenirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmeyin" diye tepki gösterdi.

"TANIMADIM, ŞİMDİ FARK ETTİM"

Kaza tutanağının tutulmasının ardından Doğukan Manço, araç sürücüsü ve kendisine yardım eden basın mensuplarına teşekkür etti. Doğukan Manço'nun aracına çarpan sürücü ise basın mensuplarının çarptığı aracın sahibinin Doğukan Manço olduğunu söylemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücü, "Tanımadım. Şimdi fark ettim. Ama römork gözükmüyor. O yüzden çarptım. Ama Doğukan Manço'yu tanımadım" ifadelerini kullandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğukan MançoKazaHalkalıAtatürkBarış Manço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yücel'in acı günü
Başkan Yücel'in acı günü
Kucakta koyunla motosiklet turu 
Kucakta koyunla motosiklet turu 
Türk doktorunun büyük başarısı! Bakın şimdi nasıl 
Türk doktorunun büyük başarısı! Bakın şimdi nasıl 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals