Doğalgaz faturası ödeme süresi 10 güne çıkarıldı

DOĞALGAZ 81’de 81 hedefi için geri sayım sürerken, tüketici memnuniyetine yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan devrim niteliğinde düzenleme geldi. Düzenleme ile vatandaşların doğalgaz kesintileri sebebi ile mağduriyet yaşamasının engellenmesi, abonelik sürecindeki kırtasiyenin de en aza indirilmesi sağlanacak. İşte doğalgazda yeni dönemi başlatacak o adımlar:

- Müşterinin; ödenmemiş faturalarında 50 metreküpe kadar kesinti yapılmayacak.

- Fatura ödeme süresi 7 günden 10 güne çıkarıldı.

- Abonenin vefatı halinde -diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde- vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir bedel alınmaksızın abone yapılacak.

CUMA KAPAMA OLMAYACAK

- Acil durum sebebiyle yapılanlar hariç Cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılamayacak. Böylece vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödemeleri ve hizmetin uzun süre kesilmemesi sağlanacak.

- Doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi 24 saate indirilecek.

- Tesisatta bulunan eksiklikler sertifikalı firmalar tarafından giderilecek ve gerekli güvenlik önlemleri yine bu şirketler tarafından alınacak. Dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol firmalarının belirlenmesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari hükümler ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek.

- Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulacak. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak hizmet alımı yapabilecek.

- Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri, kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine olanak sağlayan ve tüketici tarafından şikayete konu belgeyi yüklemeye imkan veren bir “Şikâyet Başvuru Sistemi” oluşturacak.

- Dağıtım şirketi şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kuracak veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşacak. Tüketicilerin kendi tercihleri ile hizmet bedeli karşılığı kuruluşlara ödeme yapma hakları saklı olacak.

MEMNUNİYET DAHA DA YÜKSELECEK!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: “Bugün itibarıyla, doğalgaz abone sayısı 13 milyon seviyelerinde. Bu da yaklaşık 50 milyonluk nüfusa tekabül ediyor. Ülkemizin toplam nüfusunun 80 milyona yaklaştığı göz önüne alındığında, nüfusumuzun yüzde 65’ine doğalgaz ulaşmış durumda. Önümüzdeki 2 yılda bu rakama 5 milyondan fazla vatandaşımız daha eklenecek. Doğalgazda tüketici memnuniyeti, diğer sektörlerle kıyaslandığında çok yüksek seviyelerde. Yaptığımız bu düzenleme ve şirketlerimizin de gayreti ile bu seviyeyi daha da yukarıya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.” (Gazetevatan)