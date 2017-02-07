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Dizi film hayali gerçekleşiyor

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi.

Dizi film hayali gerçekleşiyor

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, dizi film hayalinin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığını, önümüzdeki sezon uygun bir projede yer alacağını söyledi.

07 Şubat 2017 Salı 21:41
Dizi film hayali gerçekleşiyor
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ACAR, kast ajansları tarafından arandığını, hayallerini gerçekleştireceği projelerde yer almak istediğini belirtti. Nakil öncesi ve sonrası yaşadıklarının film senaryolarını aratmadığını söyleyen Acar, çok zor, bir o kadar da mutlu zamanlar yaşadığını anlattı. Acar, "Bana rol verilecek film ya da dizilerde olağandışı gayret sarf etmeme gerek yok. Bu konuda kendimi yetenekli görüyorum. Son dönemlerde birçok kast ajansı telefonla aradı. Kendisi ile birçok organ bağış projesinde yer alan arkadaşım Mehmet Değer, bir kast ajansında oyuncu koçluğu yapıyor. Onunla konuşup anlaşmaya vardık" diye konuştu.
ORGAN BAĞIŞ PROJELERİ
Anatolian Casting ve Menejerlik'te oyuncu koçluğu yapan Mehmet Değer ise 7 yıldır dizi ve film sektörü içinde olduğunu, Uğur Acar ile 5 yıldır tanıştığını, kendisi de böbrek nakilli olduğu için birlikte organ bağış projelerinde yer aldığını söyledi. Değer, "Aynı derneğin üyesiyiz. Sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız var. Kendisini birçok kast ajansının takip ettiğini biliyorum. Son aylarda birlikteliğimiz daha da arttı. Sağlıklı ve kendini iyi hissettiğini söyledi. 5. yüz nakil kutlamasından sonra da bir araya geldik. Uygun bir projede kendisine rol vermek istediğimizi söyledim, kabul etti. Artık bizimle çalışacak ve uygun projelerimizin yeni yüzü olacak" diye konuştu.
GELECEK SEZONU BEKLEYİN
Ajanslarının birçok önemli projede yer aldığını söyleyen Mehmet Değer, "Ekşi Elmalar, Emanet, Patron Mutlu Son İstiyor, Hanımın Çiftliği, Dila Hanım gibi film ve dizileri çektik. Önümüzdeki sezon güzel bir projede Uğur Acar ile çalışacağız, gelecek sezonu bekleyin" dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Köyü'nde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni görünümüne kavuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUğur AcarDizi Film
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