Diyanet Kurban Bayramı 2017 tarihini açıkladı... Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu, milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Yeni çıkmış oldukları bayramın ardından bir sonraki bayram dönemini araştıran vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman sorusuyla planları şekillendirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, planlarını harekete geçirecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.

KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi.Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.