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Dilenciler bunu da yaptı, sütün içinden para çıktı

Zabıta ekiplerinin uygulamasından bıkan dilencilerin paralarını süt dolu bidonun içerisinde sakladığı ortaya çıktı. Dilencilerin daha öncede çocuk bezi ve mercimek poşetlerine paraları sakladığı öğrenildi

Dilenciler bunu da yaptı, sütün içinden para çıktı

Zabıta ekiplerinin uygulamasından bıkan dilencilerin paralarını süt dolu bidonun içerisinde sakladığı ortaya çıktı. Dilencilerin daha öncede çocuk bezi ve mercimek poşetlerine paraları sakladığı öğrenildi

07 Şubat 2017 Salı 10:50
Dilenciler bunu da yaptı, sütün içinden para çıktı
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ELAZIĞ'DA  zabıta ekiplerinin dilencilerle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, bir dilencinin süt dolu bidonunun içinden paraları çıktı. Zabıta ekiplerinin daha öncede çocuk bezi ve mercimek poşeti gibi yerlerde dilencilere ait para buldukları öğrenildi. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde dilencilerle mücadele kapsamında başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ediyor. Düzenli olarak dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerini gören dilenciler ya kaçıyor, ya da dilenerek elde ettikleri paraları saklamaya çalışıyor. Zabıta ekipleri, özellikle kalabalık mekanlar ve camileri seçen dilencilere yönelik yapılan son uygulamada çok sayıda dilenci yakalandı. Ekipler, yakalanan dilencilerden H.U.’nun yanında bulunan süt bidonunu fark etti. Dilencilerle birlikte süt bidonunu da zabıta amirliğine getiren ekipler, sütü döktüğünde içerisindeki paraları görünce şaşkınlık yaşadı. Dilenciye 109 lira idari para cezası yazan zabıta ekipleri, süt bidonundan çıkan 68 liraya da el koydu. Zabıtanın sürekli uygulamalarından bıkan dilencilerin daha öncede çocuk bezi ve mercimek poşetleri içerisine dilenerek elde ettikleri paraları sakladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ElazığDilenci
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