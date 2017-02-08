Dikkat! Yağış geri dönüyor

METEOROLOJİ'NİN uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor. Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.