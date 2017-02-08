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Dikkat! Yağış geri dönüyor

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur, Pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor

Dikkat! Yağış geri dönüyor

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre bu hafta sonu hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur, Pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:24
Dikkat! Yağış geri dönüyor
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METEOROLOJİ'NİN uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, haftasonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Batı Karadeniz'de haftasonu çok yoğun kar beklenmiyor. Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor. Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

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