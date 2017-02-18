Devrim gibi değişiklik! Otomobil yerine şoföre sigorta!

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım” dedi. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) zorunlu katılımda yüzde 26 oranında cayma hakkının kullanıldığını da belirten Şimşek otomatik BES’e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissetiğini de vurguladı. Şimşek, dün NTV’de katıldığı programda, trafik sigortası primlerinde yüzde 20 civarında düşüş olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’de bana kalırsa sistemin şöyle bir eksikliği var: Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır, sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiştir. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, hemen hiç sigortası olmayan, belki deneyimsiz bir şoföre ‘al, sür’ diyorsunuz. Yeni, acemi bir şoför veya kaza yapan bir şoför. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine’ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. İngiltere’de tamamen şoför odaklı, sürücünün sigortalandığı bir sistem var. Onun için biz de sadece taşıt değil, sürücünün risklerini de dikkate alan... Bu muhtemelen kaza sayısını, zarar miktarını azaltır, dolayısıyla primleri aşağı çeker. Bütün boyutlarıyla bu konuları inceliyoruz, elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.” İşsizliğin önemli bir sorun olduğunu belirten Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bir seferberlik başlatıldığını vurguladı.

ILIMLI BÜYÜME

Son çeyrekte büyüme verilerin kötü olmadığını belirten Şimşek, “Otomotiv satışları son çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 yukarıda. Beyaz eşya yüzde 10, konut satışları yüzde 15 arttı. Dolayısıyla iç talep son çeyrekte oldukça canlı. Sanayi üretimi de ılımlı. Bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye muhtemelen teknik anlamda bir resesyona girmemiş olacak. Rakamlara baktığınız zaman geçen yılın 4. çeyreğinde ılımlı bir büyümeye işaret ediyor” dedi.

Belirsizlik ortadan kalkar kalmaz öngörülebilirliğin artacağını belirten Şimşek, mevcut sistemin krizlere gebe olduğunu söyledi. İki başlılığın ileride büyük sıkıntılar yaratacağına işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

“Hükümet krizi artık yaşanmayacak, hükümeti millet doğrudan doğruya seçecek. Çünkü güvenoyunu millet verecek. Seçimlerin yapıldığı gün millet, meclisi ve cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanı çok hızlı bir şekilde üst düzey bürokrasiyi ve kabinesini şekillendirecek. Dolayısıyla hükümet kurmadaki krizler yaşanmayacak. 5 yıl seçilmiş cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte, verdiği sözler, reformlarla ülkenin önünü açabilecek, yönetimde istikrar olacak.”

‘BES’E KATILIM ORANI İYİ’

Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılıma ilişkin veriler hakkında da, “Otomatik BES’te 12 Şubat itibarıyla 980 bin katılımcı var. Bu iyi bir rakam. Toplanan fon yaklaşık 98 milyon lira civarında. Şu ana kadar cayma hakkını kullananlar, geçici rakamlar bunlar, şubat sonu martta kesinleşir, yüzde 26, oldukça yüksek bir rakam. Maalesef otomatik BES’e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissediyorum” dedi. Şimşek, BES kaynaklarının Türkiye Varlık Fonu’nca kullanılmasının gündemde olmadığını bildirdi.