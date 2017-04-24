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Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 

Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde yoğun bir temizleme harekatı sürüyor

Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 

Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde yoğun bir temizleme harekatı sürüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:39
Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 
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TERÖR örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın’ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı.

Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak’ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK’lı öldürüldü.

BÖLGE TEMİZLENECEK

Bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekâtın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Operasyonun plan ve saha sürecinin Korgeneral Temel tarafından izlendiği bildirildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekâtın süreceği belirtildi.


DARBECİLER ONU "TERÖRİST" DİYE ÖLDÜRECEKLERDİ

Van'da yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturmada Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in darbeciler tarafından "terörist" diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıkmıştı. Korgeneral Temel şimdi ise Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtını yöneterek bölgede teröristlere göz açtırmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
şırnakBestler Dereler BölgesiPKK OperasyonuIkinci Ordu KomutanlığıPKKOrduGAZETEFırsatJandarmaHabertürk
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