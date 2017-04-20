Dev organizasyon Alanya'da

DİM Medya’nın da medya sponsorluğunu üstelendiği organizasyon hakkında bilgi veren ANCA Dünya Otizm Festivali Organizasyon Komitesi üyesi 3 Bölge Temsilcisi ve Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Ateş “Bu festival, Anca Vakfı tarafından uluslararası katılımlı olarak gerçekleşen dünya otizm festivalidir. Festivalde otizm üzerine uzmanlar, otizmli bireyler, aileler ve her ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecekler. Organizasyonda farklı ülkelerden çeşitli alanlarda yetenekleri ile ön plana çıkan ve topluma örnek olan otizmli bireyler ve aileleri yer alacak. Ayrıca, uzmanlar tarafından otizmli topluma örnek olan bireyler ödüllendirilecek ve workshoplar ile seminerler düzenlenecek. Kâr amacı gütmeyen bu festival her yıl Kanada Vancouver şehrinde, Naturally Autistic ve Anca Otizm Vakfı organizasyonu ile gerçekleştirilmekte. 7. Dünya Otizm Festivali 2016 yılında 26 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivalin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Otizm Festivali'nin 2017 yılından itibaren dünyanın 3 ayrı bölgesinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu çerçevede Alanya'da da 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde (AKM) organizasyonun bir ayağı gerçekleştirilecek. Organizasyonun Alanya ayağında, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Danimarka, Fas, Sırbistan, Kazakistan, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Fransa, Polonya, Katar, Slovenya'dan temsilciler yer alacaklar. Organizasyon sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen otizmli gençler tarafından kutlanacak. Etkinlik, Anadolu ve Ortadoğu Uluslar arası Dostluk Derneği'nin (AMEIFA) sponsorluğunda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Spor Kulüpleri, Dim Medya AŞ'nin destekleriyle gerçekleşecek. Organizasyonun bazı dilimleri, Dim Web TV'den canlı olarak yayınlanacak. 21 Nisan'da (bugün) başlayacak programın konukları Otizm Eylem Planı'nı sunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarından Elçin Er, Danimarka'da Otizm adlı sunumuyla Danimarka Ulusal Otizm Derneği Başkanı Heidi Thamestrup, Engelsiz Kent Alanya sunumuyla Alanya Engelsiz Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez, Azerbaycan'da Otizm adlı sunumuyla Otizmli Çocuklar Rehabilitasyon Birliği Başkanı Elnur Memmedli ile son olarak İNAS Avrupa Basketbol Kurul Başkanı Ufuk Bulut olacak" dedi.

