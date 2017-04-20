Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92600
ALTIN
150.118
DOLAR
3.6409
STERLIN
4.6682
EURO
3.8980
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Dikkat! Eğer telefonunuz çalınırsa...
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Ağız kokusu olanlar dikkat!
Hepatit B hastalığı tarih oluyor
Hepatit B hastalığı tarih oluyor

Dev organizasyon Alanya'da

Kanada'da 1995 yılında kurulan Anca Vakfı'nın 2010 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Anca Dünya Otizm Festivali'nin (Anca World Autism Festival) bir ayağı, ilk kez Türkiye'de özelinde de Alanya'da gerçekleştirilecek

Dev organizasyon Alanya'da

Kanada'da 1995 yılında kurulan Anca Vakfı'nın 2010 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Anca Dünya Otizm Festivali'nin (Anca World Autism Festival) bir ayağı, ilk kez Türkiye'de özelinde de Alanya'da gerçekleştirilecek

20 Nisan 2017 Perşembe 23:03
Dev organizasyon Alanya'da
banner404

DİM Medya’nın da medya sponsorluğunu üstelendiği organizasyon hakkında bilgi veren ANCA Dünya Otizm Festivali Organizasyon Komitesi üyesi 3 Bölge Temsilcisi ve Otisium  Otizm  Yaşam Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Ateş “Bu festival, Anca Vakfı tarafından uluslararası katılımlı olarak gerçekleşen dünya otizm festivalidir. Festivalde otizm üzerine uzmanlar, otizmli bireyler, aileler ve her ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecekler. Organizasyonda farklı ülkelerden çeşitli alanlarda yetenekleri ile ön plana çıkan ve topluma örnek olan otizmli bireyler ve aileleri yer alacak. Ayrıca, uzmanlar tarafından otizmli topluma örnek olan bireyler ödüllendirilecek ve workshoplar ile seminerler düzenlenecek. Kâr amacı gütmeyen bu festival her yıl Kanada Vancouver şehrinde, Naturally Autistic ve Anca Otizm Vakfı organizasyonu ile gerçekleştirilmekte. 7. Dünya Otizm Festivali 2016 yılında 26 ülkenin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivalin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Otizm Festivali'nin 2017 yılından itibaren dünyanın 3 ayrı bölgesinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu çerçevede Alanya'da da 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde (AKM) organizasyonun bir ayağı gerçekleştirilecek. Organizasyonun Alanya ayağında, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Danimarka, Fas, Sırbistan, Kazakistan, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Fransa, Polonya, Katar, Slovenya'dan temsilciler yer alacaklar. Organizasyon sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen otizmli gençler tarafından kutlanacak. Etkinlik, Anadolu ve Ortadoğu Uluslar arası Dostluk Derneği'nin (AMEIFA) sponsorluğunda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Spor Kulüpleri, Dim Medya AŞ'nin destekleriyle gerçekleşecek. Organizasyonun bazı dilimleri, Dim Web TV'den canlı olarak yayınlanacak. 21 Nisan'da (bugün) başlayacak programın konukları Otizm Eylem Planı'nı sunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarından Elçin Er, Danimarka'da Otizm adlı sunumuyla Danimarka Ulusal Otizm Derneği Başkanı Heidi Thamestrup, Engelsiz Kent Alanya sunumuyla Alanya Engelsiz Yaşam Merkezi Psikoloğu Esra Yemez, Azerbaycan'da Otizm adlı sunumuyla Otizmli Çocuklar Rehabilitasyon Birliği Başkanı Elnur Memmedli ile son olarak İNAS Avrupa Basketbol Kurul Başkanı Ufuk Bulut olacak" dedi. 
 

banner355
Son Güncelleme: 21.04.2017 00:32
Anahtar Kelimeler:
Anca World Autism FestivalDünya Otizm FestivaliKanadaDim Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Yarının büyüklerine hastanede sürpriz
 Yarının büyüklerine hastanede sürpriz
23 Nisan coşkusu başladı 
23 Nisan coşkusu başladı 
ALKOD kongresi yarın
ALKOD kongresi yarın

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals