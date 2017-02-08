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Dev firma çikolata yiyenlere para ödeyecek!

Mondelez International, part-time olarak çikolata tatmak ve görüşlerini belirtmekten sorumlu işçi alımı yapacağını sosyal medyadan duyurdu

Dev firma çikolata yiyenlere para ödeyecek!

Mondelez International, part-time olarak çikolata tatmak ve görüşlerini belirtmekten sorumlu işçi alımı yapacağını sosyal medyadan duyurdu

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
Dev firma çikolata yiyenlere para ödeyecek!
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MİLKA ve Oreo gibi markaların üretici firması Mondelez International, pek çok kişinin hayalini süsleyen işi duyurarak heyecana neden oldu. Şirket, bünyesine çikolata tatmaktan sorumlu işçilerin alınacağı bildirildi.


SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Mondelez International'ın LinkedIN sosyal medya platformundan duyurduğu işe kısa sürede çok sayıda kişi başvurdu. Çalışanların sahip olacağı yükümlülükler şu ifadelerle belirtildi:

- Çikolata ve kakao ürünlerini tadabilmek, ürünler hakkında dürüst ve tarafsız yorumlar verebilmek

- Açık oturumlara katılarak görüşlerini belirtmek ve ürünün tadı hakkında işbirliği yapmak

- Düzgün bir İngilizceyle ürünü tarif edebilmek ve iki ürün arasındaki farkları anlatabilmek

- Sonuç verme konusunda istikrarlı olmak

ÖĞRENCİLER AKIN ETTİ

İngiltere'nin Reading şehrindeki Mondelez binasında, haftanın 3 günü ve günde 7.5 saatlik çalışma şartları pek çok öğrencinin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
MilkaOreoçikolataİngiltere
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