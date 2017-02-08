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Denizin rengi kahverengi oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengi oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:02
Denizin rengi kahverengi oldu
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BODRUM'DA bu gece yarısı başlayan ve Sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelerle buluşup denize taşındı. Bodrum ilçe merkezi ile Turgutreis ve Yalıkavak Mahalleri'nde denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Sabah denizdeki bu manzarayı gören Bodrumlular, şaşırdı. Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da yağmurun aralıklarla pazara kadar devam edeceğini, pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

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