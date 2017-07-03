Denize yıldırım düştüğünde balıklar ölür mü?

DENİZE, Okyanusa yıldırım düştüğünde etkisi yatay olarak yayılır. Yani suyun altına doğru hareket edemeyip sadece yüzeyde yayılıyor. Balıklar da yüzeyde değil, suyun altında oldukları için bundan etkilenme ihtimalleri çok düşük. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde defalarca kayda geçirildiği üzere, yıldırımın suya düşmesini takiben suyun yüzeyinde beliren ölü balıklar olabildiği de görüldü.