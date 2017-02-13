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Denizden erkek cesedi çıkarıldı

Bugün sabah karşı denizden bir erkek cesedi bulundu. Cesedin balıkçılık yapan Destan Mert’e ait olduğu belirlendi.

Denizden erkek cesedi çıkarıldı

Bugün sabah karşı denizden bir erkek cesedi bulundu. Cesedin balıkçılık yapan Destan Mert’e ait olduğu belirlendi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:32
Denizden erkek cesedi çıkarıldı
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Edinilen bilgiye göre; olay Didim Yalı Caddesi, Altınkum İskelesi’nde meydana geldi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki cesedi alarak tekneyle kıyıya çıkardı. Yapılan inceleme sonucunda, cesedinin bölgede balıkçılık yapan 55 yaşlarındaki Destan Mert’e ait olduğu tespit edildi.
 

MORGA KALDIRILDI

Altınkum İskelesi’nde balıkçılık yapan vatandaşların ihbarı ile olay ortaya çıkartılırken, ceset polisin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 13.02.2017 12:35
Anahtar Kelimeler:
CesetErkekDidim
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