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Denizden ceset çıktı

Denizde erkek cesedi bulundu.Deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı

Denizden ceset çıktı

Denizde erkek cesedi bulundu.Deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı

07 Şubat 2017 Salı 12:38
Denizden ceset çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Üsküdar Vaniköy sahili açıklarında temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz temizlik aracı ceset buldu. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından müdahale için Vaniköy açıklarına deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi erkek bir şahsa ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi Vaniköy sahilinden kıyıya çıkardı.
Deniz polisi kıyıya çıkardığı cesedi polis merkezi ekiplerine teslim etti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DenizCesetİstanbul
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