Denetim firmalarına ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, anlaştığı inşaatları denetlemeyen 3 yapı denetim firmasına 1 yıl süreyle iş almama cezası verdi
RESMİ Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren men kararıyla bakanlık, ceza alan firmaların isimlerini tek tek açıkladı. Bakanlık ayrıca 1 yıl süreyle iş almama cezası alan firmaların cezalarının gerekçelerini de resmi internet sitesinde duyurdu. Buna göre, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatı kanunlara uygun denetlemediği tespit edilen Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hizmet Limited Şirketi’ne yeni iş almama cezası verildi. Cikcilli Mahallesi'nde sorumluluğu alanında bulunan 2 inşaata kanunlar çerçevesinde denetim yapmadığı tespit edilen Bilgütay Yapı Denetim Limited Şirketi de 1 yıl iş almama cezasına çarptırıldı. Avsallar ve Mahmutlar mahallelerinde sözleşme yaptığı inşaatlarla ilgili Yapı Denetim İzin Belgesi’ne sahip olmasına rağmen kanunlar çerçevesinde denetim yapmadığı belirlenen Kutay Yapı Denetim Limited Şirketi'ne de 1 yıl iş almama cezası verildi.
İlgili Galeriler