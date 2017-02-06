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Demir'den esnafa müjde

KOSGEB konusunda esnaftan yoğun talep aldıklarını belirten ALESO Başkanı Demir, gerekli şartları taşıyan esnafın KOSGEB desteğinden yararlanması için birliğin idare başkanlığının yetkilendirildiğini söyledi

Demir'den esnafa müjde

KOSGEB konusunda esnaftan yoğun talep aldıklarını belirten ALESO Başkanı Demir, gerekli şartları taşıyan esnafın KOSGEB desteğinden yararlanması için birliğin idare başkanlığının yetkilendirildiğini söyledi

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:14
Demir'den esnafa müjde
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ALANYA Esnaf ve Sanatlarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ’lere 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği verileceğini söyledi. Demir, KOSGEB kredisinin yeniden verilmesi için üyelerimizden yoğun istek aldık. KOSGEB kredisinin yenilenmesi ve başvuran tüm esnaf ve sanatkarların krediden yararlanabilmesi yönünde ilgili makamlara bu istek iletildi. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ’lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği verilecek. 2016 yılı Aralık ayında verilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne başvuruda bulunmuş 244 bin 980 işletmeden sözkonusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu destekten yararlanmaları konusunda KOSGEB İcra Kurulu, KOSGEB İdare Başkanlığı’nı yetkilendirdi. KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne yeni başvuru alınmayacak. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler Kredi Garanti Fonu’na başvurabilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBAlesoNuri Demir
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