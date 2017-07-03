Demet Akalın: Nedense sana inandım

DELUXE Medya organizasyonuyla Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Posh Club'ta sahneye çıkan Demet Akalın'ı, yaklaşık 500 kişi izledi.'Emanet' isimli parçasıyla sevenlerinin karşısına çıkan, daha sonra 'Nazar', 'Ders olsun', 'Çalkala' isimli parçaları ile konserine devam eden Akalın'a, 2 kadın dansçı eşlik etti. Sahneye kırmızı pullu bir elbiseyle çıkan Akalın, yaptığı danslarla beğeni topladı.Hayranları ile sohbet eden Akalın'ı izleyenler, cep telefonları ile fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Hayranlarını 'hoşgeldiniz' diyen karşılayan Akalın, "İzleyiciler arasında doğum günü olan var mı?" diye sordu. Bir hayranın"Bugün benim doğum günüm ama kimliğim yanımda değil" demesi üzerine Akalın, "Nedense sana inandım" diyerek hayranına bir şişe şampanya hediye etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Akalın, sevenlerine keyifli saatler yaşattı.