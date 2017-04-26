Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
94781
ALTIN
145.989
DOLAR
3.5895
STERLIN
4.6025
EURO
3.9181
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Migren ağrısına yeni tedavi!
Migren ağrısına yeni tedavi!
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
Peynir ye, karaciğer kanserine yakalanma
26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu

Değnekçiler dehşet saçtı!

Sarıyer’de yol kenarına park eden araçlardan para isteyen değnekçiler, bir vatandaşı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Değnekçiler dehşet saçtı!

Sarıyer’de yol kenarına park eden araçlardan para isteyen değnekçiler, bir vatandaşı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
Değnekçiler dehşet saçtı!
banner404

EDİNİLEN bilgiler göre olay Maslak’ta dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park etmek isteyen bir sürücünün yanına gelen değnekçiler para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüye tekme tokat saldıran bir değnekçi, daha sonra da yanındaki diğer kişiye yöneldi. Bu sırada aracından bir sopa alan sürücü de, değnekçilere karşılık verdi. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SarıyerDeğnekçi TerörüVideo IzleDeğnekçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine sallandılar!
Yine sallandılar!
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
TEOG’da kolay soru sevinci
TEOG’da kolay soru sevinci

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals