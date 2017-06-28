Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99863
ALTIN
142.259
DOLAR
3.5299
STERLIN
4.5255
EURO
4.0123
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl geçer?
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!

Dede dehşeti! Oğlu ile torununu öldürdü

Kastamonu’da çıkan aile içi tartışmada 85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

Dede dehşeti! Oğlu ile torununu öldürdü

Kastamonu’da çıkan aile içi tartışmada 85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
Dede dehşeti! Oğlu ile torununu öldürdü
banner404

OLAY, Kastamonu Merkeze bağlı Hatip köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 günlük Ramazan Bayramı içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple Dede İsmail Ç.(85), oğlu Kamil Ç. ile torunu Mustafa Ç. tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışmayı evin diğer üyeleri yatıştırdı. Sabah 07.00 sularında dede, oğlu ve torunu ile tekrar tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan dede, evin camından av tüfeğiyle evden hayvanlara bakmak için traktörle ahıra gitmek üzere çıkan torununa, ardından ise evin diğer odasında oturan oğluna ateş etti. Baba Kamil Ç. ile torun Mustafa Ç. vücutlarına aldıkları kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan diğer aile fertleri dede İsmail Ç.’nin elinden tüfeği güçlükle alarak başka kayıpların yaşanmasına engel oldu.
Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede köye ulaştı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri dede İsmail Ç.’yi gözaltına aldı. Kastamonu cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ile oğlunun cesetleri Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DedeKastamonuTorunOğlu Ile Torununu öldüren Dede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
İşte büyük aşkın karesi
İşte büyük aşkın karesi
Son dakika... TSK'dan hava harekatı
Son dakika... TSK'dan hava harekatı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals