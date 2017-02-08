DEAŞ’tan TBMM’de keşif

İSTANBUL'DA DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame ilginç ayrıntılar yer aldı.

TBMM VE Ak Parti KEŞFİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan 28 şüpheli arasında bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, Havalimanı'ndan Çankaya'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı kaydedildi.

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen 28 sanıktan Selim S.'nin geçen 12 Ekim'de İstanbul'dan Ankara'ya giderek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı belirlendi. Flaş gelişmeyle ilgili detaylar, sanıklarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede yer aldı.

TALİMAT SURİYE'DEN

İddianamede Selim S.'nin dikkat çekmemek için sakallarını kestiği ve takım elbise giydiği belirtilirken, sonrasında Kocatepe Camisi balkonundan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı gözleyerek keşif yaptığı ileri sürüldü. Silahlı ya da bombalı eylem hazırlığı için TBMM ve AK Parti İl Başkanlığı civarında keşif yaptığı değerlendirilen Selim S.'nin bu sürede kimseyle görüşmediği iddianamede yer aldı. İddiamede Selim S.'nin DEAŞ terör örgütü adına Türkiye'de gerçekleştirilecek bir eylemin organizasyonunda örgütün Türkiye'deki irtibatı olduğu bilgisine yer verildi. Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ülkemize yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Selim S.'nin yakalanması ardından yapılan üst aramasında DEAŞ'ın şifreli haberleşme uygulaması Truecrypt'yi kullandığı belirlendi.

SABAH