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DEAŞ üyesine, kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturması

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 36 yaşındaki S.Y.’nin, İstanbul’daki ailesinden para karşılığı satın alıp getirerek karı- koca hayatı yaşadığı Endonezyalı 15 yaşındaki R.F.R., sorgusunda kimliğini gizlemek için 3 farklı isim söyledi. Firarda olan S.Y. hakkında ’çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan soruşturma açılırken çocuğun gerçek adı İstanbul’daki kayıtlardan saptandı

DEAŞ üyesine, kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturması

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 36 yaşındaki S.Y.’nin, İstanbul’daki ailesinden para karşılığı satın alıp getirerek karı- koca hayatı yaşadığı Endonezyalı 15 yaşındaki R.F.R., sorgusunda kimliğini gizlemek için 3 farklı isim söyledi. Firarda olan S.Y. hakkında ’çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan soruşturma açılırken çocuğun gerçek adı İstanbul’daki kayıtlardan saptandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:53
DEAŞ üyesine, kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturması
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TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 22 Haziran’da merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki DEAŞ’ın hücre evine düzenlediği operasyonda, aralarında ’Adana emiri’ A.Ç.’nin de bulunduğu 2’si çocuk 12 kişiyi yakaladı.Gülbahçesi Mahallesi’nde ise örgüt üyesi S.Y.’nin evinde yakalanan R.F.R.’nin Endonezyalı olduğu saptandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgularında, hücre evi oluşturup örgütün Suriye koluna militan, para, yiyecek ve giyecek gönderdiklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 8 şüpheliyi tutuklanırken aralarında A.Ç. ile Sabancı Merkez Camii’nde üzerindeki bomba düzeneği ile eylem yapan Mahmut Kılıçarslan’ın da bulunduğu 4 şüpheliyi adli kontrol koşuluylaÿserbest bırakt

KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Endonezyalı R.F.R.’nin kimlik tespiti sırasında gerçek bilgilerini sakladığı, 3 kez farklı isim verdiği ortaya açıktı.Halen firarda olan örgüt üyesi S.Y.’nin İstanbul’daki ailesine para ödeyip R.F.R.’yi Adana’daki evine getirerek karı- koca hayatı yaşadığı saptandı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.F.R., örgüt üyesi S.Y. hakkında ’çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan başlatılan soruşturmada ifadesinin alınması için Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.Endonezyalı kızın ailesinin de DEAŞ ile bağlantılı olabileceği belirtilerek bu yönde de araştırma yapıldığı bildirildi. Bu çerçevede Endonezyalı R.F.R.’nin İl Göç İdaresi’ne teslim edilip ailesiyle birlikte sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaçocukTeröristDEAŞAdana
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