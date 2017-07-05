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Dayakçı üniversiteli kızlar hakim karşısında

Trabzon'da yaşanan olayda kavga önce sosyal medyada başlamıştı. Ardından kızları evlerine davet eden üniversite öğrencisi kızlar, tartıştıkları kızları evde dövüp kameraya almışlardı. Görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmışlardı. 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı

Dayakçı üniversiteli kızlar hakim karşısında

Trabzon'da yaşanan olayda kavga önce sosyal medyada başlamıştı. Ardından kızları evlerine davet eden üniversite öğrencisi kızlar, tartıştıkları kızları evde dövüp kameraya almışlardı. Görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmışlardı. 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:20
Dayakçı üniversiteli kızlar hakim karşısında
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OLAY Konaklar Mahallesi Taylan Sokakta bir öğrenci evinde geçen Şubat ayında meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı’nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.’yi kendi evlerine çağırdı.

DÖVDÜLER, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile evlerine gittikleri öğrenciler arasında tartışma giderek büyüdü.Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.’ye biber gazı sıkan ve copla döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR, SERBEST KALDILAR

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ev adresleri belirlenen 3 üniversiteli ile saldırıya uğrayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DURUŞMA BAŞLADI

Trabzon Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında ’birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit’ suçlarından 12’şer yıldan 46’şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise ’hakaret ve tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Üniversite öğrencilerinden Nurcan Ç. ile Mihriban Y.’nin katılmadığı duruşmada Hasibe H. hazır bulundu. Onlardan şikayet eden aynı zamanda tehditten sanık olan  Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile avukatları hazır bulundu.
’BOYUM VE FİZİĞİM İLE ATIŞMA HALİNDEYDİ'

Duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapan üniversite öğrencisi Hasibe H., olayların erkek arkadaş meselesinden başladığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden Kübra T. bizi rahatsız ediyordu. Çok ciddiye almadık. Fakat adresimizi aldılar ve evimize gelmek istediler. Kübra T. sürekli benim boyum ve fiziğim ile atışma halindeydi. Benim erkek bir arkadaşımla da görüşme durumları vardı. Olay biraz da bu nedenle başladı. İlk önce Esra K. bizi bulundukları yere davet etti. Ben de açıkçası gitmek istemedim. Sonra onlar 3 kişi bizim adrese geldiler. Eve geldiklerinde içeriye ayakkabılarıyla girdiler. 'Burası kerhaneniz mi?’ diyerek bizi tahrik ettiler. ’Konuşalım, niye tweet üzerinden küfür ediyorsun?’ dedim. Hiçbiri yanıt vermedi" dedi.

’ELEKTRO ŞOK KUTULARI BOŞTU’

Olayda Kübra T., Esra K. ile Gülbahar B.’yi zorla evde tutmadıklarını ve evlerinde ele geçirilen elektro şok cihazı kutularının boş olduğunu ve bu kutulara takılarını koyduklarını ifade eden Hasibe H. kendini şöyle savundu:"Bizim amacımız konuşmaktı. Gülbahar’a karşı üslubumu bozmadım. 3 şahsı da asla tehdit etmedim. Esra K. saçımı çekti, cebinden bir şey çıkartı ve ’Dayak videolarını internetten görürsün’ dedi. Sonra Nurçin Ç. ye dönerek, ’Sen kamerayı aç, video neymiş gösterelim’ dedim. Nurçin de olanları çekti. Evde bulunan 2 elektro şok tabanca kutusunu Mihriban Y. memleketinden getirmişti.Kutuların içi boştu. Kutuların içine takı koyuyorduk. Karşı taraf şikayetinden vazgeçerse ben de vazgeçerim. Ama onlar vazgeçmezse ben de şikayetçiyim."
'BUNLARI CAMDAN AŞAĞIYA ATIN’ DİYE BAĞIRDI

Saldırıya maruz kaldığını iddia eden Kübra T. ise mahkemedeki ifadesinde biber gazı sıkıldığını ve karnına tekme atıldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:"Sosyal medyadaki tartışma üzerine eve gittik. Montumu çıkaracakken Mihriban karnıma tekme attı, elindeki elektro şok aletiyle bizi korkutmaya çalıştı. Kapıyı kilitlediler. Bir ara kaçmaya çalıştım ancak çelik kapının kilitli olduğunu gördüm. Mihriban Y. beni saçımdan tutup ellerime elektro şok verdi. Sonra Esra K.’ nin yüzünü kanlar içinde gördüm. Esra sürekli ’Yapmayın’ diyordu. Mihriban diziyle Esra’ya vuruyordu. O sıra biber gazı sıktılar. Ama kimin sıktığını görmedim. İddia edildiği gibi biz video çekmedik. Videoyu Nurçin Ç. çekiyordu. Mihriban çekimler devam ederken, ’Aferin, aferin’ gibi laflar söyledi. O sırada Hasibe H. bizim için, ’Bunları camdan aşağıya atın’ diye bağırdı. Ellerinde plastik cop ve demir çubuğa benzer bir şey vardı. Şikayetçiyim."

’BİBER GAZI SIKTILAR, ÇIKMAMIZA İZİN VERMEDİLER’

Evde sürekli kendilerine elektro şok verildiğini iddia eden Esra K. de şunları söyledi:"Eve gittiğimizde, ’Çay içmeye geldik’ dedim. Salonda eşyaların kenara çekildiğini fark ettim. Mihriban Y.’nin elinde elektro şok vardı. Sürekli üzerimize tutuyordu. Ben acı hissetmedim ama biraz reflekslerimi kaybettim. Sonra biber gazı sıktılar, kapıyı kapattılar ve çıkmamıza izin vermediler. Zaten videoda belli. Biz sürekli bağırıyoruz. Hasibe H. bana copla vurdu. Bu videoda da belli. Bu sırada Gülbahar B., ’Yapmayın, etmeyin’ diye söyleniyordu. Gülbahar’ın olaya karışmasını istemediler, odaya getirdiler ama kimin getirdiğini hatırlamıyorum. Bana da tweet üzerinden hakaret ettikleri için bende onlara hakaret ettim. Olay yerinde hiçbir şekilde hakaret etmedim. İçeride, ’Kelebek’ tabir edilen çakıyı gördüm. Hasibe H.’de cop vardı. Sonra Mihriban elektro şoku aldı. İddia edildiği gibi bizlerden onları kimse videoya çekmedi. Şikayetçiyim."Olay sırasında odaya kilitlendiği iddia edilen Gülbahar B. ise kendisine karşı herhangi bir darp ve hakaret olmadığından şikayetçi olmadığını söyledi. Savunmaların ardından Mahkeme Başkanı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
 

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